بالفيديو: وجهاء الفلوجة يطالبون بوقف القصف العشوائي للمدنيين

طالب وجهاء الفلوجة بوقف القصف العشوائي للمدنيين في مدينتهم من قبل القوات العراقية، حيث تقع المدينة تحت الحصار، مشيرين إلى ضرورة مراعاة القوات الأمنية لقواعد الاشتباك للحفاظ على سلامة المدنيين في المدينة.

وأكد وجهاء المدينة في مؤتمر لهم ببغداد اليوم (الأحد) ضرورة فتح ممرات آمنة للنازحين من مدينة الفلوجة، مطالبين بدعم المصالحة وفتح باب الصفح للذين لم تلطخ أيديهم بدماء العراقيين.

وأكدوا ضرورة إسراع القوات الحكومية وقوات التحالف بضرورة الإسراع بطرد عناصر تنظيم الدولة من الفلوجة، مناشدين المجتمع الدولي بإعادة إعمار المناطق المدمرة بعد طرد تنظيم الدولة منها.

كما أكدوا ضرورة تقديم الحكومة العراقية الإغاثة العاجلة لسكان الفلوجة المحاصرين، ودعم وتسليح أبناء العشائر في الفلوجة للمساهمة بتحرير المدينة.

وقالت مجلة فورن بوليسي الأمريكية إن واشنطن وبغداد تعمدتا إهمال الفلوجة، وأن المدينة لم تُمنَح فرصتَها، بل تُركت لشأنها منذ أكثر من عقد من الزمن.

وأضافت المجلة، في تقرير لها، أن سكان هذه المدينة يعانون أنواعا من الجوع، منها الجوعُ الحقيقي بسبب نفاد المؤونة والغذاء، والجوعُ لتدخل عسكري ينقذهم مما هم فيه.

وأشارت إلى أن الحكومة العراقية أهملت الفلوجة منذ فترة، كما لم تفعل وزارتا الدفاع والخارجية الأميركيتان شيئا لتخليصها من تنظيم الدولة.

ووصفت المجلة حالة البؤس التي يعيشها السكان قائلة إن سعرَ كيس الطحين في المدينة بلغ اليوم سبعمئة وخمسين دولاراً، كما بات الناس يعدّون طعامهم من الحشائش للبقاء على قيد الحياة.

يشار إلى أن مدينة الفلوجة تتعرض للقصف من قبل الجيش العراقي كان أخرها يوم الجمعة، حيث قتل ثمانية عشر مدنيا على الأقل، وأصيب نحو خمسة وثلاثين آخرين في قصف بالمدفعية الثقيلة للجيش العراقي استهدف سوقا شعبية وسط الفلوجة غرب بغداد.