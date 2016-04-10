انطلاق مهرجان كتارا لشاعر الرسول بالدوحة

تحت شعار “تجمّلَ الشعرُ بخيرِ البشر” انطلق اليوم (الأحد) مهرجان كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يستمر على مدار أربعة أيام، في الفترة من 10/4/2016 إلى 14/4/2016.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة، منها الأنشطة الأدبية والفنية وورش العمل ومسابقات الجمهور.

ومن بين أهداف جائزة كتارا لشاعر الرسول التأكيد على أهمية الشعر واللغة العربية في وحدة الأمة الإسلامية، وربط شباب الأمة بحضارتها وتدعيم الهوية العربية، وتعريف الجمهور بقيمة فن الشعر، إضافة إلى تعزيز الجهود التي تهدف إلى المحافظة على التراث الأدبي واللغة العربية، وإحياء التراث من الأشعار الإسلامية القديمة، وكذلك الألوان الشعرية الحديثة في مناخ يغلب عليه روح المنافسة والتفاعل، وإبراز المواهب الشعرية الملهمة والتحليق بها في سماء العالمية بدلاً من الانغلاق في نطاق المحلية، حيث نشأت فكرة إطلاق الجائزة في إطار تعزيز المكانة المهمة التي توليها كتارا للنشاطات الثقافية المتعددة ضمن الاستراتيجية الخمسية للمؤسسة، والتي تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي.

جدير بالذكر أن شروط وآليات جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم تمثلت في أن يكون موضوع القصيدة في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته النبوية، وتكون المشاركة مقصورة على القصائد المكتوبة باللغة العربية الفصحى، وشعر الفصحى الخليلي والتفعيلي، ولا تقبل قصيدة النثر، كما أن المشاركة مفتوحة للشعراء من أنحاء العالم كافة من سن 18 سنة وما فوق، ويجب ألا تقل القصيدة عن 30 بيتاً ولا تزيد عن 60 بيتاً، كما يشترط ألا تكون القصيدة المقدمة مكررة ولا حائزة على جوائز أخرى، وأن تكون من تأليفه المتقدم بها، ويتحمل كامل المسؤولية الأدبية والقانونية عنها، ولا يحق للمشارك دخول المسابقة بأكثر من قصيدة واحدة.