الممثلة الأمريكية أشلي جود تزور مخيم الزعتري للاجئين

زارت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الممثلة "أشلي جود" مخيم الزعتري للاجئين في شمال الأردن اليوم الأحد (10 من أبريل/نيسان).

ويؤوي المخيم الذي يقع على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود الأردنية مع سوريا حوالي 85 ألف سوري.

واتسع المخيم – الذي أنشئ في العام 2012- ليصبح رابع أكبر مدينة في الأردن.

وأمضت جود التي عينت سفيرة في شهر مارس/آذار من هذا العام بعض الوقت في الحديث إلى نساء سوريات في المخيم وزارت اثنتين من عيادات الصحة الإنجابية.

وقالت "على الرغم من الإرهاب والحروب والأزمات والصدمات القوية والألم النفسي فإن السوريين شعب يتسم حقا بالمرونة بشكل كبير وأنا فخورة جدا بالعمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في تمكين الصحة الجنسية والإنجابية وحمايتها. هاتان المرأتان لديهما عشرة أطفال وفي الواقع عندما أُجريت لواحدة من الأمهات عملية قيصرية هنا في الصندوق قالت إنها كانت تجربة أكثر أمانا وأفضل من عملية أخرى أجريت لها في بلادها".

وتعيش آلاف النساء في مخيم الزعتري ويلدن في ظروف صعبة بعيدا عن أسرهن ومنازلهن.

وتقدر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن ما بين 50 و 80 طفلا يولدون في المخيم كل أسبوع منذ تأسيس المخيم قبل أربع سنوات.

ويضم المخيم منشأتين لرعاية الأمومة. ويقع أحدهما في المستشفى الميداني المغربي الذي تأسس في عام 2012. ويضم المستشفى 60 سريرا وغرفة للعمليات ويبلغ عدد موظفيه 118 شخصا.

العيادة الأخرى التي تأسست في عام 2013 يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويضم المركز 24 سريرا ويعمل به 39 من أطباء أمراض النساء وأطباء الأطفال والقابلات والممرضات الأردنيين.