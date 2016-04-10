الملك سلمان من القاهرة: العمل المشترك يجعلنا أقوى

قال العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن المملكة تعمل مع مصر على إنشاء القوة العربية المشتركة، لافتاً إلى أن العمل ضمن تحالف مشترك يجعلنا أقوى في مواجهة التحديات أمام أمتنا العربية والإسلامية.

وأضاف، خلال كلمته أمام مجلس النواب المصري الأحد، أن السعودية أدركت ضرورة توحيد الرؤى لمواجهة ظاهرة الإرهاب لذلك شكلنا التحالف الإسلامي.

ولفت الملك سلمان إلى أنها فرصة تاريخية أن يتم ترسيخ التعاون والعمل المشترك بين البلدين على كافة المستويات.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على إنشاء جسر بري يربط بين البلدين لتعزيز الحركة الاقتصادية داخل مصر والربط بين قارتي آسيا وأفريقيا.

وأشار العاهل السعودي إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء منطقة اقتصادية حرة داخل سيناء عن طريق تنميتها والعمل على ازدهارها.