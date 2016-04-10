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الشرطة المقدونية تطلق قنابل الغاز على اللاجئين بإيدوميني

10/4/2016

أطلقت قوات مكافحة الشغب المقدونية، قنابل الغاز في محاولة لتفريق مجموعة من اللاجئين عند السياج الحدودي بإيدوميني.

وأفاد مصدر في الشرطة اليونانية بأن عناصر الشرطة المقدونية على الحدود مع اليونان أطلقوا الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع لصد مئات المهاجرين كانوا يحاولون عبور السياج الحدودي بإيدوميني.

ويطالب أكثر من 11 ألف لاجئ ومهاجر منذ أكثر من شهر بفتح الحدود التي أغلقت بعد قطع "طريق البلقان" منعا لوصولهم إلى بلدان أوربا الشمالية.

ويعاني اللاجئون أوضـاعاً صعبة على الحدود المقدونية في الوقت الذي ترفض فيه الشرطة دخولهم أراضي البلاد.

 

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