السعودية تترجم خطب المسجد الحرام إلى اللغة الفارسية

خدمة الترجمة تقدم لزوار بيت الله الحرام في مكة ـ أرشيف

أعلنت السلطات السعودية الرسمية اليوم (الأحد) أنها ستقوم بترجمة خطب المسجد الحرام في مكة المكرمة التي تحث على الوسطية والاعتدال إلى اللغة الفارسية.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم إن إدارة الترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتمدت إدراج اللغة الفارسية ضمن قائمة اللغات الأربع السابقة المتمثلة في الإنجليزية والفرنسية والأوردية والإندونيسية وذلك امتداداً لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدعوية والعلمية لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

أوضح مدير إدارة الترجمة بالمسجد الحرام "وليد الصقعبي" في بيان له، أن إدارة الترجمة بالمسجد الحرام خصصت التردد ((FM200.95MHz ليكون التردد الخاص باللغة الفارسية لتقديم خدمات الترجمة إلى اللغة الفارسية للمحتويات المختارة ولخطب المسجد الحرام التي تحث على الوسطية والاعتدال وبيان عقيدة الإسلام الصافية وقيمه العالية وأنه دين الخير والحق والعدل والأمن والسلام والمحبة والتسامح والحوار والوئام.

وأكد أن هذه الخطوة تساعد في خدمة شرائح كبيرة من رواد المسجد الحرام من الناطقين باللغة الفارسية, لافتا أنه تم تكوين لجنة من أهل الخبرة والممارسة اللغوية في الترجمة للنصوص الشرعية بين اللغتين العربية والفارسية لمراجعة وتدقيق النصوص قبل نشرها ووفق ما يتم عليه العمل في بقية اللغات المضافة في هذا المشروع .