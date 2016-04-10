التعبئة والإحصاء المصري: معدلات التضخم تواصل الارتفاع

الجنيه المصري لا يزال يعاني انخفاض قيمته

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان صحفي صادر الأحد، إن معدل التضخم الشهري خلال شهر مارس/آذار الماضي ارتفع بنسبة 1.4%، ليبلغ 180 نقطة، مقابل 175.5 نقطة خلال فبراير.

وأوضح الجهاز أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي ارتفع ليبلغ 9.2%، مقارنة بشهر مارس من عام 2015، لافتا إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 2%، مقارنة بالشهر السابق عليه.

كما زادت -بحسب الجهاز- بنحو 13.2%، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 10.7%، واللحوم والدواجن 2%، والمنتجات الصيدلانية (الأدوية) 7.7%، والوجبات الجاهزة 3.5%، والفاكهة 3.4%، والشاي 7.5%، كما ارتفع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري ليبلغ 9.8%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

كما أشار الجهاز إلى أن معدل التضخم فى الحضر ارتفع فى مارس بنحو 1.4%، مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل 176.1 نقطة مقابل 173.6 نقطة في فبراير/شباط، كما ارتفع على أساس سنوي ليبلغ 9% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وفى الريف ارتفع معدل التضخم الشهري فى مارس الماضى بنحو 1.2% ليبلغ 184.6 نقطة مقارنة بـ 182 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي ليسجل 9.4 % مقارنة بمارس 2015.

وأكد الجهاز على وجود ارتفاع في أسعار الطعام والمشروبات، خلال شهر مارس الماضي، بنسبة 2%، مقابل الشهر السابق عليه، كما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.3%، وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 3.9%، والمواصلات والنقل بنحو 0.5%، فضلا عن ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنحو 3.5%، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو 0.5%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، بنسبة 12.6%، مقابل شهر مارس من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 10.7%، وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 15.7%، والملابس والأحذية بنحو7%، فضلا عن ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنحو 17.9%، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو 4.9%.