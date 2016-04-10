افتتاح معرض الكتاب الإسلامي بالكويت

وزير الإعلام الكويتي خلال جولة بمعرض الكتاب الإسلامي (كونا)

افتتح وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح مساء السبت، الدورة الـ41 لمعرض "الكتاب الإسلامي" الذي تنظمه جمعية الإصلاح الاجتماعي تحت شعار "ثقافة أسرة" ويستمر لمدة 10 أيام.

وقال الحمود، في تصريح صحفي على هامش الافتتاح إن المعرض "يعكس اهتمام الكويت بالثقافة بشكل عام والثقافة الاسلامية على وجه الخصوص"، مضيفا أن "المعرض ساهم على مدار سنوات طويلة في ترسيخ مبادئ أساسية للاهتمام بالثقافة الإسلامية المعتدلة إلى جانب الاهتمام بالكتاب والقراء بما أسهم في إيجاد متسع لكل الباحثين والمهتمين بهذا المجال".

وأوضح أن المعرض يرسخ اهتمام الكويت بالثقافة الإسلامية بشكل خاص لاسيما أنه تضمن العديد من العناوين المهتمة بمجالات وقضايا الطفل والمرأة والأسرة والعمل الخيري بشكل عام.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن المشاركة الكبيرة من دول الخليج العربية ودول العالم الإسلامي في فعاليات المعرض تؤكد النجاحات السنوية التي حققها، لافتا إلى المشاركة المميزة من قبل دور النشر الكويتية وجمعيات النفع العام.

من جانبه، قال رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي حمود الرومي، في تصريح صحفي "على الرغم من تنوع وسهولة وسائل التحصيل المعرفي في هذا العصر إلا أن الكتاب لا يزال من أهمها". وأضاف أن "المعرض يحتوي على 90 جناحا موزعا بين المكتبات والجهات الخيرية."

من جهته، قال مدير المعرض عبد المنعم الفيلكاوي، إن نحو 92 دار نشر ومكتبة من دول عدة منها الكويت والسعودية ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات، إلى جانب العديد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية تشارك في فعاليات المعرض.

وأشار الفيلكاوي أن "المعرض يكتسب أهمية خاصة لكونه يأتي تزامنا مع تسمية الكويت (عاصمة للثقافة الإسلامية 2016).

ويعود تاريخ المعرض الى 1974، وهو أول معرض كتاب يقام في الكويت وكان في ذلك الوقت مقتصراً على المكتبات داخل الكويت.