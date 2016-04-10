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إنيمبا النيجيري يقسو على النجم الساحلي بثلاثية نظيفة

10/4/2016

إنيمبا النيجيري يقسو على النجم الساحلي بثلاثية نظيفة

تلقى النجم الساحلي التونسي هزيمة قاسية  من مضيفه إنييمبا النيجيري 3/صفر اليوم (الأحد) في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم كما فاز فيتا كلوب الكونغولي على ماميلودي صانداونز الجنوب أفريقي 1 / صفر.

ويحتاج النجم الساحلي للفوز بأكثر من ثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الإياب التي ستقام الاسبوع المقبل ليضمن تأهله لدور المجموعتين بالبطولة.

وسجل أهداف إنيمبا النيجيري الثلاثة مفون إيدوه (هاتريك) الأول من ضربة  جزاء في الدقيقة العاشرة والثاني في الدقيقة 57 والثالث في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

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