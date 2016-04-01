14 عاماً على "مجزرة جنين" ومازال المخيم يحمل آثار المذبحة

مجزرة مخيم جنين 2002 (رويترز-أرشيف)

بعد عشرين عاماً على مذبحة "صبرا وشاتيلا" وخمسين عاماً على مذبحة "قبية" ارتكب الجزار الإسرائيلي نفسه، والقاتل المُحتل نفسه مذبحة أخرى في مثل هذا اليوم 1 من أبريل/نيسان عام 2002 في "مخيم جنين".

مجزرة أزالت المخيم بالكامل عن الوجود، لتخلّف أكثر من 500 شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ – حسب مسؤول بالسلطة الفلسطينية ـ و58 فلسطينياً ـ حسب تقرير الأمم المتحدة – سقطوا على يد آلة الحرب والدمار الإسرائيلية، ولايزال الكثير منهم تحت أنقاض مباني المخيم المهدمة إلى الآن.

عشرات المدنيين أعدموا من دون محاكمة في أزقة المخيم، فضلاً عن عشرات الجرحى استشهدوا بعد أن ظلوا ينزفون حتى الرمق الأخير من دون أن يستطيع أحد تقديم العلاج لهم، عائلات بأكملها من أطفال ونساء ورجال وشيوخ ومرضى قتلت بالكامل، وعشرات من جثث الشهداء دفنت في مقابر جماعية سرية.

وقعت المجزرة في مدينة جنين في الفترة من 1 إلى 12 من أبريل 2002، حين شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في 29 مارس من عام 2002 بحملة عسكرية احتل فيها العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

فلسطينية تخطو برعب فوق أنقاض الماضي بالمخيم (الجزيرة-أرشيفية)

وبعد أسبوعين من حصار مخيم جنين واندلاع قتال عنيف بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي قادها رئيس الأركان شاؤول موفاز "في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون" لم يعد من سبيل أمام جيش الاحتلال للقضاء على هذه المقاومة سوى هدم المخيم على رؤوس ساكنيه ونفاد ذخيرة المقاومين الفلسطينيين.

وباشرت عندها القوات الإسرائيلية حملة إعدامات مكثفة في صفوف هؤلاء الفلسطينيين، وقد ترافقت حملة الإعدامات تلك مع جهد دؤوب من قبل الجرافات الإسرائيلية بإزالة المخيم من الوجود.

وقتل في هذا الهجوم 23 جنديا اسرائيليا وأصيب عشرات الجنود, بعضهم وقع في كمائن للمقاومة, التي شكلت وحدة عمليات مشتركة, ورغم نداءات الجيش بالاستسلام, فإن المجاهدين رفضوا تسليم أسلحتهم.

وحسب شهود عيان فقد حفر جنود الاحتلال الإسرائيلي حفرا عميقة وضعوا فيها جثث الشهداء الفلسطينيين، كما أكد شهود عيان أن شاحنات إسرائيلية شوهدت تدخل المخيم وتخرج منه وهي محملة بجثث الشهداء ومتجهة إلى جهة مجهولة.

وأظهرت الصور التلفزيونية جثثاً متفحمة وأخرى متعفنة تحت الأنقاض وأن القوات الإسرائيلية قامت بإعدام ميداني للعديد من المدنيين والمسلحين بعد نفاذ ذخيرتهم، وأعلنت السلطة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفن الشهداء في مقابر جماعية لإخفاء آثار المجزرة.