"يوم اليتيم" أول جمعة من أبريل

فأما اليتيم فلا تقهر".

"ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك ".

نداء قرآني ونبوي لنصرة الأيتام ومراعاتهم.

ويوافق الجمعة الأول من شهر أبريل/نيسان مناسبة إنسانية مهمة هي "يوم اليتيم" الذي يرمز إلى الاهتمام بهذه الشريحة، إنسانياً، لحرمانها من حنان وعطف ورعاية أحد الأبوين أو كليهما.

كانت جمعية خيرية مصرية وراء فكرة الاحتفال بيوم اليتيم في العام 2003، وتطورت الفكرة حتى تحول الأمر إلى دعوة عامة لرعاية اليتيم، فبدأ الاحتفال مصريًا ودعمت الجمعية جهودها ليصبح عربيًا عام 2006.

وفي العام 2010، وقف 5 آلاف طفل مصري تحت سفح الهرم، حاملين أعلام مصر في يوم اليتيم في انتظام وتناسق لمدة 6 دقائق، وبهذه الوقفة الرمزية دخلوا موسوعة غينيس للأرقام القياسية وأصبح بعدها الاحتفال بيوم اليتيم عالميًا.

وفي الغالب تتجلى مظاهر الاحتفال بـ"يوم اليتيم" في قيام العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح، بعمل احتفاليات عديدة ورحلات، للأطفال الأيتام، ولأسرهم، من أجل إدخال الفرحة والسعادة في قلوبهم في هذا اليوم.

ويحرص الكثير من المتطوعين في هذه المؤسسات وغيرهم ممن يحبون العمل الخيري بالمشاركة في احتفاليات خاصة بهذا اليوم، وتقوم جهات أخرى بإلقاء الضوء على المشكلات التي تواجه دعم دور الأيتام، ومشكلات اليتيم في الدار من جهة أخرى.