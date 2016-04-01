هل وضع نظام السيسي هشام جنينة قيد الإقامة الجبرية؟

هشام جنينة هل يواجه الإقامة الجبرية

تباينت تغطيات وسائل الإعلام المصرية والعالمية لتطورات أزمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي عزله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من منصبه، منذ أيام.

ففي حين خرج عنوان مقال لجريدة وول ستريت جورنال "المحاسب الرئيسي على الفساد في مصر يوضع قيد الإقامة الجبرية"، ونسبت الجريدة لمحاميه علي طه تصريحات تفيد نفاذ القرار عمليا، كما ذهبت مواقع مصرية عديدة إلى الخبر ذاته، فإن مواقع أخرى، محسوبة على النظام المصري، نسبت للمحامي نفسه تصريحات مناقضة، بلغت حد التأكيد على ممارسة المستشار المعزول حياته الطبيعية، وعدم اقتراب أحد منه.

بينما نسب موقع آخر للمحامي ما يمكن اعتباره "تفصيلا" للتصريح المجمل، نفى فيه صدور قرار قضائي بوضع جنينة تحت الإقامة الجبرية، أو منعه من السفر، ووصف ما يجري معه بالبلطجة الأمنية، مضيفا أنه تم منعه من زيارة منزل موكله، تحت ذريعة غياب الأخير عن المنزل، ثم طاردته سيارتا أمن حين أصر على محاولة الزيارة.