منظمات يهودية: "قرابين الفصح" ستُقام بـ"الأقصى"

أعلن اتحاد منظمات الهيكل المزعوم نيته تقديم ما أسماه "قرابين الفصح" العبري في المسجد الأقصى، في الثاني والعشرين من شهر إبريل/نيسان الجاري، علماً أن عيد الفصح العبري يحلّ في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، وذلك وفقاً لما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.

وطالب اتحاد منظمات الهيكل المزعوم "يضم 29 منظمة"، في رسالة وجهها رئيسه المحامي "افيعاد فيسلي" إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالعمل مع وزرائه ومؤسسات الاحتلال المختلفة، على توفير الأجواء والترتيبات لتنظيم هذه الاحتفالية في الأقصى.

وبحسب الرسالة فان المنظمات المتطرفة تسعى لتنظيم شعيرة تقديم قرابين الفصح العبري في المسجد الأقصى في المنطقة الواقعة جنوب شرق مسجد قبة الصخرة.

وقال "ويسلي" في رسالته إنه على الحكومة "الإسرائيلية حفظ وتحقيق ما أسماه "حقوق اليهود الدينية" في المسجد الأقصى، ومن "ضمنها إقامة هذه الشعيرة اليهودية المهمة".

وأضاف إنه في هذا العام بالذات يمكن تحقيق تقديم قرابين الفصح العبري في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن "اتحاد منظمات الهيكل" وضع اللمسات الأخيرة والتحضيرات اللازمة لمثل هذا الأمر.

وفي السياق ذاته، أشارت منظمات الهيكل المزعوم إلى أنها بدأت استعداداتها والتحضير لاقتحامات جماعية "متميزة" هذا العام للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد الفصح العبري، خاصة في الفترة الواقعة بين 24 – 28 أبريل/نيسان الجاري "أسبوع كامل".

وأعلنت عن حاجتها إلى متطوعين وموظفين ومرشدين للقيام بأعمال وترتيبات منها توزيع منشورات وملصقات وهدايا تدعم وتدعو إلى الاقتحامات خلال الفصح العبري.

من جانبها، أعلنت منظمة "نساء من أجل الهيكل" عن تنظيمها اقتحاماً خاصاً لمجموعات الأطفال يتخلله احتفال لهم في المسجد الأقصى، وذلك يوم الخميس الموافق 14 أبريل/نيسان، بهدف "مشاركة الأطفال بتخليص "الهيكل مما هو فيه"، كما زعم الإعلان المذكور.