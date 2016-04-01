كذبة أبريل/نيسان: قِصّة كل عام

في الأول من أبريل/نيسان من كل عام، اعتاد الناس جميعا في كافة الدول الكذب على بعضهم بطريقة المزاح, حتى أصبح كاحتفال يحتفل به البعض و يشعرون بالفخر لممارسته, فما هي قصة "كذبة أبريل" أو "كذبة نيسان"؟

ذهبت أغلبية آراء الباحثين بأن كذبة أبريل أو نيسان، تقليد أوربي أعمى, قائم على المزاح وإطلاق أكاذيب وخدع بين الناس من أجل إضفاء جو من المرح والضحك, بحيث يطلق على الأشخاص الذين يصدقون هذه الإشاعات ضحايا كذبة أبريل.

كما أضاف جانب آخر من الباحثين أن أصل هذه الكذبة يرتبط بعيد جميع القديسين, الذي نشأ في القرون الوسطى, حيث اشتهرت تلك الفترة بإعفاء جميع "المجانين" وإطلاق سراحهم.

وقد ظهرت هذه العادة في فرنسا, عندما قام شارل التاسع عام 1582 بتعديل التقويم, حيث كان الاحتفال بعيد رأس السنة يبدأ في يوم 21 من مارس/آذار, وينتهي في اليوم الأول من أبريل/نيسان, بعدما يتبادل الناس الهدايا بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة, وقد انتشرت بعدها على نطاق واسع في الكثير من البلدان, فأخذوا يتداولونه.

وأُطلق على ضحايا الكذبات بعض الأسماء, ففي اسكتلندا أطلقوا عليها نكتة أبريل, بينما استعمل الفرنسيون, اسم السمكة للدلالة عليهم, وأصبح أول يوم من أبريل/نيسان اليوم المباح فيه الكذب لدى جميع الشعوب, في دول العالم, ما عدا دولتي إسبانيا, و ألمانيا, لارتباطه باليوم المقدس دينياً في إسبانيا, ولتعارضه مع يوم ميلاد الزعيم الألماني المعروف "بسمارك".

ويرى آخرون أن هناك علاقة قوية بين الكذب في أول أبريل/نيسان وبين عيد هولي المعروف في الهند والذي يحتفل به الهندوس في 31 من مارس/آذار من كل عام وفيه يقوم بعض ‏البسطاء بمهام كاذبة لمجرد اللهو والدعاية ولا يكشف عن حقيقة أكاذيبهم هذه إلا مساء اليوم الأول من أبريل/نيسان.

ومن أطرف الأكاذيب و أشهرها, في مختلف البلدان, ما حدث في رومانيا عندما كان الملك كارل يزور أحد متاحف عاصمة بلاده, في أول أبريل, فسبقه رسام مشهور كان قد ترصد قدومه, وقام برسم ورقة مالية أثرية من فئة كبيرة, على أرضية المتحف, ما دفع الملك إلى أمر أحد حراسه, للنزول والتقاطها, و لكن سرعان ما اكتشفوا أنها كذبة.

وإلى جانب المواقف المضحكة, كانت هناك أحداث مؤلمة صاحبت هذه الكذبات, ومن أشهرها قيام سيدة إنجليزية بالصراخ وطلب النجدة, من أعلى شرفة مطبخها, بسبب اندلاع حريق داخله, و لكن من دون جدوى, حيث ظن الناس بأنها كذبة, لأنها كانت تستنجد في اليوم الأول من أبريل/نيسان.