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في صعيد مصر: صدمه قطار فأصيب بكدمات!

1/4/2016
قطار في مصر-أرشيف

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر واقعة مثيرة للدهشة نقلاً عن مواقع مصرية، حيث أصيب شخص بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا في صعيد مصر، بسحجات وجروح طفيفة، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بنجع حمادي!

واستقبلت مستشفى نجع حمادي العام، الاثنين الماضي "عبداللاه على محمود" 23عامًا، مقيم بنجع حمادي، مصاب بكدمات وسحجات بالجسد، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد، وتم عمل المحضر وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وجاءت أبز تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرة من الواقعة فكتب أحدهم معلقاً على الخبر: "الحمد لله على سلامة القطار"، وآخر: "احنا صعايدة مبنهزرش". وعلقت أخرى: "احسدوه بقى على شوية الصحة"، وثالث: "المهم القطار بخير".

 

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