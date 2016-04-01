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فيديو: تشييع جنازة بلجيكية مسلمة قتلت في هجمات بروكسل

1/4/2016

شارك أكثر من ألفي شخص في الصلاة على جثمان الشابة البلجيكية المغربية التي قتلت في اعتداءات بروكسل 22 آذار/مارس، بحسب الإعلام البلجيكي.

وتدفق المصلون إلى أحد أكبر مساجد المدينة للمشاركة في الصلاة على جثمان لبنى لفقيري، لدرجة أن المسجد لم يتسع لهم واضطروا إلى الصلاة في الخارج، بحسب وكالة بلجا للأنباء.

وقتلت لبنى لفقيري، وهي أم لثلاثة أطفال وكانت تعمل مدرسة في صالة رياضية في حي شاربيك في بروكسل، في تفجير استهدف قطار الأنفاق في مالبيك.

وقتل 32 شخصا في الاعتداءات المنسقة التي نفذها عناصر من تنظيم الدولة في مطار بروكسل ومحطة القطارات.      

ولفقيري هي من أوائل ضحايا الاعتداءات الذين يدفنون في بلجيكا. ومن المقرر أن تجري جنازات لآخرين من ضحايا الاعتداءات في الأيام المقبلة. 

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