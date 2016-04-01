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فيديو: القسّام تعلن وجود 4 إسرائيليين "أسرى لديها"

1/4/2016

عرضت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لأول مرة صوراً لجنود جيش الاحتلال الأسرى لديها.

وأكدّ الناطق باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام أبو عبيدة أنه "لا توجد أية اتصالات حول جنود العدو الأسرى وأن أية معلومات عن مصير هؤلاء الجنود الأربعة لن يحصل عليها العدو".

وقال أبو عبيدة إن "نتنياهو يكذب على شعبه ويضللّ جمهوره وأهالي وذوي جنوده الأسرى، وإن "العدو لن يحصل على معلومات عن مصير جنوده الأربعة مجاناً".

وظهر أبو عبيدة في بيان تلفزيوني مقتضب، حيث بدت صور 4 من جنود الاحتلال في الفيديو.

وجاءت تصريحات أبو عبيدة ردّاً على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية حول مفاوضات تدور من أجل إعادة جنوده الأسرى في قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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