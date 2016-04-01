فيديو: اكتشاف أقدم مقبرة إسلامية في فرنسا

اكتشفت مؤخرا مقبرة إسلامية من القرن السابع في فرنسا تعد الأولى والأقدم فيها، لتكشف عن تاريخ غير معروف للتنوع الثقافي في تلك الفترة في مدينة "نيم" الفرنسية.

وقال باحثون إن هذه القبور تعود للقرن السابع الميلادي حيث جرى دفن هؤلاء المسلمين بعناية فائقة وفقا للتعاليم الإسلامية حيث وضعت الجثامين على الجانب الأيمن باتجاه القبلة.

واكتشفت المنطقة الأثرية في مدينة نيم عام 2006 حيث اكتشف مركز الأبحاث الأثرية مقابر وهياكل عظمية من القرون الوسطى في تلك المنطقة وبدأ المركز إجراء دراسات لتلك الهياكل عام 2009 وأثبتت الدراسات أن نحو 20 شخصا كانوا مدفونين في ذلك المكان من بينهم 3 مسلمين.

وقام الباحثون بالتعاون مع مختبر تحليلات جينية بدراسة الحمض النووي للهياكل وتبين أنها لأشخاص من أصول إفريقية ولها نفس الخصائص الجينية.

وأظهرت الأدلة أن هذه القبور هي أقدم قبور المسلمين في فرنسا حين كانت مدينة نيم تجمع خليطا من السكان بما فيهم المسلمين والمسيحيين من روما والقبائل المحلية.