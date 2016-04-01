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فيديو: أوباما يحذر من امتلاك تنظيم الدولة أسلحة نووية

1/4/2016

 

حذر الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" من امتلاك الجماعات الإرهابية أسلحة نووية مشيرا إلى احتمال ظهور نوع جديد من الإرهاب هو "الإرهاب النووي".

وقال "أوباما" في كلمته أمام قمة الأمن النووي بواشنطن الجمعة إن الهجمات "الإرهابية" في أوربا ودول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تجعلنا حذرين من تنظيم الدولة واحتمال لامتلاكه السلاح النووي".

وأضاف "أوباما" في القمة التي انعقدت بمشاركة قادة من نحو خمسين دولة أن سلاحا نوويا صغيرا جدا بإمكانه إحداث دمارا هائلا.

وأكد "أوباما" على ضرورة تنسيق الجهود في المجتمع الدولي لمنع انتشار السلاح النووي مشيرا إلى إقناع أكثر من 10 دول في العالم للحد من تقدمها النووي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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