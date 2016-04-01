فيديو:اقتحام مقر صحيفة الشرق الأوسط بلبنان بسبب كاريكاتور

اقتحم شبان لبنانيون اليوم مكتب صحيفة الشرق الأوسط السعودية في بيروت وبعثروا محتوياته احتجاجا على رسم كاريكاتوري اعتبروه "مهينا" للبنان نشرته الصحيفة في عددها الصادر الجمعة.

ونشرت الصحيفة رسما كاريكاتوريا عبارة عن علم لبنان وكتب عليه "كذبة نيسان… دولة لبنان".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اقتحام الشبان لمكتب الصحيفة رغم محاولة الحارس عند المدخل منعهم.

وقال أحدهم لموظف في الصحيفة ان الكاريكاتور يعتبر "اهانة" للبنانيين "لأننا نحن لسنا كذبة نيسان".

وأصدرت صحيفة الشرق الاوسط في وقت لاحق بيانا دانت فيه هذا "الاعتداء الهمجي"، وحملت السلطات اللبنانية "مسؤولية الحفاظ على سلامة العاملين في مكتبها".

وأكدت في الوقت ذاته أنها "تأسف للغط الدائر حول الكاريكاتور (…) والذي فسر من قبل البعض بصورة خاطئة". وشددت على "احترامها للبنان".

وأشارت إلى أن "الكاريكاتور كان يهدف للإضاءة على الواقع الذي تعيشه الدولة كبلد يعيش كذبة كبيرة سببها محاولات الهيمنة عليه وإبعاده عن محيطه العربي".