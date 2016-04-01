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ضغوط على رئيس حكومة إيطاليا بسبب فضيحة استغلال نفوذ

1/4/2016

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي

قالت أحزاب المعارضة الرئيسية في إيطاليا اليوم الجمعة إنها ستطلب تصويتا على الثقة بحكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي بعد أن استقالت وزيرة الصناعة بسبب فضيحة تتعلق بمزاعم لاستغلال النفوذ.

واستقالت فيدريكا جويدي أمس الخميس بعد ساعات من نشر الشرطة لمحادثات هاتفية مسجلة تظهر فيما يبدو الوزيرة وهي تؤكد لشريكها أن الحكومة ستمرر تشريعا يساعد عمله في مجال الطاقة.

وقالت الوزيرة لرينتسي في خطاب إنها لم تخطئ لكنها شعرت أنه من الضروري الاستقالة. 

وقال رينتسي للصحفيين إنه على الرغم من أن جويدي لم ترتكب جريمة إلا أنها أجرت مكالمة هاتفية "غير مناسبة" وكان من الصواب أن تستقيل. 

ورفضت حركة الخمس نجوم المعارضة وهي ثاني أكبر الأحزاب الإيطالية تصريحات رينتسي وقالت إنها ستتقدم بتصويت لحجب الثقة في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم.     

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