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شاهد: مصارعة بين أستراليتين تنتهي بكسر مِعصَم إحديهما

1/4/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً وصادماً، لفتاتين في أستراليا أثناء لحظة مصارعة ذراع لاختبار قوة الإناث، انتهت بكسر معصم إحديهما لتنتهي المباراة الودية نهاية درامية بصراخ الفتاة.

ووفقاً صحيفتي "ميرور" و"ديلي ميل" البريطانيتين، فإن المنافسة كانت في إحدى الحفلات بأستراليا، حين قامت فتاتان إحداهما شقراء والأخرى سمراء، بمحاولة اختبار قوتيهما في مصارعة الذراع، وبالفعل تجمع حولهما الأصدقاء وبدأت المنافسة.

ويظهر الفيديو الفتاتين وهما تستعدان وسط تشجيع الأصدقاء، وفي البداية كان يبدو أن الفتاة السمراء على اليمين قد اقتربت من الفوز، لكن الشقراء على اليسار بدأت تدريجياً بالتغلب عليها، وكافحت السمراء لبضع لحظات لتقاوم قوة الأخرى لكن معصمها لم يعط لها مهلة لذلك لتنتهي المنافسة بصوت تكسير مقزز لساعدها.

ومع صراخ الفتاة السمراء أصيب المتواجدون في المكان بالذهول والرعب، وقاموا بنقل الفتاة إلى المستشفى على الفور، ويُعتقد أن هذا الحادث وقع في نوفمبر- تشرين الثاني من العام المنصرم. 

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