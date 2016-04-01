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شاهد: سطو مسلح على محل ببغداد

1/4/2016

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر شابين يقومان بالسطو المسلح على  متجر في العاصمة العراقية بغداد

عملية السطو التي صورتها كاميرا مراقبة، كانت مثبتة أعلى مكتب صاحب المتجر، وبدأ مرتكباها بادعاء اختيار بعض السلع، وتعديل اختياراتهما، ثم أخرج أحدهما سلاحا ناريا مهددا صاحب المتجر ثم قاما بسلب كل محتويات المكتب، مع هاتف نقال لصاحب المتجر.

يذكر أن جرائم السطو المسلح والخطف مقابل فدية ارتفعت معدلاتها في بغداد، وعدد من مناطق العراق بشكل كبير، الظاهرة أرجعها خبراء للعوز والانفلات الأمني.

المصدر : الجزيرة مباشر
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