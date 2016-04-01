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شاهد: رئيس بوليفيا يلعب أمام الفيفا ويخسر بهدف نظيف

1/4/2016

في حضور نخبة من نجوم الكرة السابقين، أحرز جيانيني إنفانتينو رئيس الفيفا الجديد هدف الفوز، من ركلة ترجيح، في المباراة التي جمعت بين فريقه "أصدقاء جيانيني"، وفريق الرئيس البوليفي إيفو موراليس، في ملعب أورا في كوتشابامبا في بوليفيا.

المباراة التي استمرت ستين دقيقة، وحضرها نحو ألف متفرج، جاءت على هامش زيارة خليفة "بلاتر" الأربعاء لبوليفيا، للقاء رئيس اتحاد الكرة وبعض المسؤولين هناك، قبل أن يغادر إلى كولومبيا لاستكمال رحلته في أمريكا الجنوبية، في سبيل ما وصفه ببناء اتحاد كرة قدم بصورة ناصعة، فيما يخص فيفا وأمريكا الجنوبية وباقي العالم، مشيرا إلى اعتزام اتحاده استثمار 1.4 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة لتطوير كرة القدم.

وكان من ضمن النجوم القدامى الذين شاركوا في المباراة الودية القصيرة، التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، كل من كافو وأسبريللا وآيمار، والأسباني هييرو.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة حسم الفريقان اللقاء بركلات الترجيح.

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