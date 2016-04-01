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شاهد: داعية جامايكي يروي قصة إسلامه

1/4/2016

 قال الداعية الإسلامي الشيخ "بلال فيلبس" إن قصة إسلامه قبل 44 عاما كانت بعد تبني والدته فتى من أصول إندونيسية في ماليزيا، حيث كانت والدته تعمل معلمة وأحضرته ليعيش معهم في أسرتهم لمساعدته في التعليم.

وأضاف "فيلبس" أثناء مشاركته اليوم في برنامج "ساعة صباح على شاشة "الجزيرة" مباشر، أن أول تعرض له للإسلام كان خلال مراقبته لأخيه بالتبني، مشيرا إلى أن الإندونيسي لم يكن يشرح له الإسلام، وأضاف: كنت أرى الإسلام في طريقة حياته، وكنت أدخل إلى غرفته وأراه يسجد وأنا لا أعرف معني ما يقوم به وماذا يقول، فدفعني الفضول لأن انفتح على الإسلام وأقرأ عنه، حتى اهتديت وعرفت ما كان يقوم به أخي المتبنى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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