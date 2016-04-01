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شاهد: حوت يحيي المصطافين على شاطئ كاليفورنيا

1/4/2016

فاجأ "حوت رمادي" المصطافين على شاطئ ريندوندو بيتش في كاليفورنيا، حيث اقترب لعدة أقدام من الشاطئ.

ونفث الحوت الصغير المياه لعدة أمتار مقتربا من الشاطئ ما تسبب في احتكاكه برمال الشاطئ.

وقالت أليسا شولمان-يانغر، مدير جمعية الحيتان الأمريكية، إن الحوت الصغير يبلغ عاما من العمر، وكان على الأغلب في طريقه لأول هجرة سنوية له من دون أمه.

وعادة ما تهاجر الحيتان الرماية في هذا الوقت من العام من مناطق التغذية في ألاسكا إلى بحيرات ولاية "باها كاليفورنيا" بالمكسيك حيث تتزاوج الحيتان البالغة وتضع الإناث صغارها في المياه الدافئة.

ووثق إحصاء سنوي هجرة ما يربو على 1420 حوتا رماديا منذ ديسمبر/كانون أول الماضي.

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