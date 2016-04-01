شاهد: تمساح يَفهَم صاحبته الأمريكية ويقود دراجة رباعية!

هل يمكن أن تسمح لتمساح بأن يعيش معك في المنزل؟ وهل يمكن أن تفهمه ويفهمك؟! قد يكون الأمر غريباً أو مستحيلاً، لكن الأمريكية "ماري" كان لها رأي آخر، حين تبنت تمساحاً منذ 11 عاماً وأقام معها داخل بيتها بولاية فلوريدا، وأصبح فرداً من أفراد العائلة!

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، قامت "ماري" عام 2005، بإحضار تمساح عمره 4 سنوات وأطلقت عليه اسم "رامبو" وأصرت على أن تجعله حيواناً أليفاً ونجحت في ذلك، فأصبح "رامبو" يفهم لغة الإشارة، كما أنه يستطيع ركوب دراجة رباعية!

"ماري" تعتبر التمساح -الذي يبلغ من العمر الآن 15 عاماً ويقترب طوله من المترين- ابنها وفرداً رئيسياً في عائلتها، وهو يعيش بكل حرية وسط أفراد العائلة ويشاهد معهم التلفاز، ويرتدي الثياب، وهو صديق لأطفالها.

وقد قام المسؤولون عن الأسماك والحياة البرية في فلوريدا بإبلاغ "ماري" بأنها إذا أرادت الاحتفاظ بالتمساح فيجب عليها الانتقال إلى مكان أكبر بمساحة 2.5 فداناً من المساحات المفتوحة، أو التخلي عن التمساح، وهو ما رفضته "ماري" موضحة أنها إذا تخلت عن "رامبو" فإنه سيموت خلال أسابيع، واصفة التمساح بأنه غير عادي بالمرة.

وأشارت "ماري" إلى أن التمساح على الرغم من كبر حجمه إلا أنه لا يهدد سلامة أي شخص على الإطلاق، لافتة إلى أنها دربته جيداً على حسن التصرف وعدم الشراسة، وعلمته الهدوء والحنان.

وأوضحت أن "رامبو" لم يصب أي إنسان بأذى، وهو لا يريد إلحاق أي ضرر بأحد، فهو أليف وحنون جداً، حتى إنه يغلق فمه حين يقترب الأطفال منه حتى لا يضعون أصابعهم داخل فمه.

ونشر موقع Orlando Sentinel عبر صفحته على "يوتيوب" مقطعاً مصوراً لـ"ماري" وهي بصحبة "رامبو" تتحدث إليه وتضمه إليها ومدى تجاوبه معها، ولقطات وهو يقود دراجة الرباعية مرتدياً الثياب.