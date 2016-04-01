شاهد: تسلا تزيح الستار عن سيارتها الفائقة "موديل 3"

أزاحت شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا" الستار عن سيارتها الجديدة "موديل 3" مساء أمس الخميس، وذلك بعد نجاح أول تصميمين منها.

ومن المقرر أن يتم البدء في شحن تلك السيارات إلى الأسواق بحلول أواخر العام 2017، ويبلغ سعر الواحدة 35 ألف دولار. ويمكن للسيارة أن تنطلق لمسافة 345 كيلومترا بعد شحنها بالكهرباء، كما يمكنها أن تصل إلى سرعة 60 ميلا في الساعة من السكون (97 كيلومترا في الساعة) في ست ثوان.

وتلقت الشركة نحو 115 ألف طلب حجز مسبق مع دفع ألف دولار مقدم حجز لكل سيارة في أول 24 ساعة من الإعلان عن توافرها، حسبما أفاد رئيس تسلا "إيلون ماسك" من استوديو التصميم بالشركة في لوس أنجلوس.

ومنذ بدء عملها في العام 2003 أطلقت الشركة نموذجين هما "موديل إس" ليموزين و"موديل إكس" ذات الدفع الرباعي وبيعت كل منهما بثمن يزيد عن ضعف ثمن السيارة الجديدة "موديل 3".

وقال "فيردناند دودنهوفر" الخبير بجامعة دويسبرج – إيسن الألمانية: "مع وجود السيارة تسلا موديل 3، أصبح أمام السيارات الكهربائية فرصة للوصول إلى الطبقات المتوسطة".

ويقل سعر السيارة الجديدة من تسلا عن سعر منافستها "شيفورليه بولت إيه في" الذي يبلغ 37 ألف دولار، والتي يمكنها أيضا قطع مسافة تزيد عن 300 كيلومتر دون الحاجة لإعادة شحن.

وتمثل السيارتان بالون اختبار لسوق السيارات الكهربائية الذي لم تتجاوز حصته أكثر من 3ر0 في المئة من حجم سوق السيارات في الولايات المتحدة الذي يشهد بيع 17.5مليون سيارة جديدة سنويا.

ومن المتوقع أن تشهد السيارات الكهربائية نموا في حجم المبيعات خلال الفترة المقبلة.