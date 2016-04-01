شاهد: ببغاء هاربة تهبط على كتف مراسلة تلفزيونية

صرختمراسلة أسترالية في قناة محلية من هول المفاجأة عندما حطت ببغاء تدعى (لولا) على كتفها بينما كانت تستعد للتسجيل.

وحاولت المذيعة المذعورة "برتني كلين" إبعاد الطائر عنها لكنها احتاجت في النهاية لمساعدة مصورها الذي قام بتسجيل الحادثة.

كانت "لولا" وهي ببغاء من نوع كنيور الشمس من أمريكا الجنوبية، قد طارت بعيدا عن منزلها قبلها بيوم. وعادت إلى مالكتها "ميشيل ميلز" بعد أن شاهدها أشخاص على التلفزيون.

وقامت المراسلة بإيصال الببغاء لميلز التي خاطبت القناة بعد أن قام العديد من الأشخاص بالاتصال بها وإخبارها أنهم رأوا الطائر في نشرة الأخبار.