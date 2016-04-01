شاهد: آلاف يشاركون في ماراثون رياضي ببيت لحم

شارك رياضيون من فلسطين وعدة دول في ماراثون فلسطين 2016، الذي أقيم في مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية يوم الجمعة.

وقال المنظمون إن عدد المشاركين في ماراثون فلسطين السنوي الرابع وصل إلى 4370 رياضي ورياضية، من جميع أنحاء العالم، بزيادة أكثر من 1200 عن العام الماضي، وبنسبة مشاركة نسائية تقترب من النصف.

ومثل الفلسطينيون غالبية المشاركين، بينما حضر نحو ألف متسابق من الدول الأوروبية مثل الدنمارك وأيرلندا وإنجلترا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وأفريقيا .

وفاز بالمركز الأول الجنوب أفريقي ميرفين ستينكامب، بعد أن قطع مسافة السباق في ساعتين وخمس وثلاثين دقيقة، ليحصل على مبلغ 400 دولار أميركي جائزة المركز الأول.