بكفي_حصار حملة جديدة لكسر حصار غزة

أطلق نشطاء فلسطينيون حملة إليكترونية تحت هاشتاغ "بكفى حصار" بهدف كسر الحصار عن قطاع غزة، مساء الجمعة.

وصرح القائمون على الحملة أن هدفها هو الضغط على الجهات الرسمية، لكسر الحصار الذي امتد لعشر سنيوات، وإعادة قضية غزة إلى سلم الأولويات بعد التجاهل الكبير لها، وحث الأشخاص والمؤسسات على التبرع ومساعدة القطاع.

كما أوضح القائمون على الحملة أن الدافع من وراء إطلاقها هو تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية لسكان القطاع، ووصول الحال حد الكوارث في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، فضلاً عن الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع نتيجة الحصار ونتيجة الحروب الثلاثة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ العام 2008، الأمر الذي ساهم في زيادة نسب الفقر والبطالة بشكلٍ غير مسبوق.

يذكر أن إسرائيل ضربت حصارا على قطاع غزة منذ عشر سنوات، حين فازت حركة حماس بأغلبية البرلمان في انتخابات شهد لها العالم بالديمقراطية، كما أغلقت مصر معبر رفح الذي صار المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى العالم، ما تسبب مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة على القطاع، في انهيار البنية التحتية، وازدياد معاناة الطلاب والمرضى، وذوي الحالات الحرجة.

كان العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014 قد خلف أكثر من 2100 قتيل، فيما جُرح مايقارب 12 ألف شخص وتم تدمير نحو 20 ألف وحدة سكنية تدميراً كاملاً، بينما لحق الدمار الجزئي بـ 60 ألف وحدة أخرى، وتُرك أكثر من 110 آلاف نازح دون مأوى.