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بان غي مون يبعث برسالة شخصية إلى العاهل المغربي

1/4/2016

العاهل المغربي الملك محمد السادس- أسوشيتدبرس

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك" أمس (الخميس) إن "بان غي مون" أرسل خطابًا شخصيًا إلى العاهل المغربي "محمد السادس" تناول حالة التوتر التي تصاعدت بين الجانبين في الفترة الماضية.

ورفض المتحدث الرسمي في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، تقديم أي إيضاحات بشأن محتويات الخطاب، مكتفيًا بالقول إنه "كان خطابًا شخصيًا، والأمين العام يأمل في إجراء مناقشات رفيعة المستوى بين الأمم المتحدة والمغرب، بشأن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد زار مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، مطلع مارس/ آذار الجاري، وأكد أنه لن يدخر جهدًا للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء، واصفًا وجود المغرب بـ"الاحتلال" ما أثار حفيظة الرباط.

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في منطقة الصحراء، وتقترح كحل، حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.

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