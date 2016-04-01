بالصور.. رحيل "زها حديد" المعمارية العربية الأفضل بالعالم

المهندسة زها حديد (غيتي)

توفيت المهندسة المعمارية البريطانية من أصل عراقي "زها حديد" الخميس، عن 65 عاما، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة أثناء علاجها من التهاب رئوي في مستشفى بميامي في الولايات المتحدة، حسبما أعلنه مكتبها في لندن.

ولدت زها حديد في 31 من أكتوبر/تشرين الأول 1950 في بغداد، ودرست الرياضيات في الجامعة الأمريكية في بيروت قبل أن تلتحق بالجمعية المعمارية في لندن، وتنال منها إجازة في العام 1977، وأصبحت لاحقا مدرسة في الجمعية.

وكانت زها حديد أول امرأة تنال سنة 2004 جائزة "بريتزكر" التي تعد بمثابة "نوبل" الهندسة المعمارية، وفي العام 2015، باتت المهندسة العراقية-البريطانية أول امرأة أيضا تنال الميدالية الذهبية الملكية للهندسة المعمارية، بعد جان نوفيل وفرانك غيري وأوسكار نييماير.

ونالت زها حديد عام 2010 جائزة "ستيرلينغ" البريطانية، وهي إحدى أهم الجوائز العالمية في مجال الهندسة، كما مُنحت وسام الشرف الفرنسي في الفنون والآداب برتبة "كوموندور"، وسمتها اليونيسكو "فنانة للسلام".

زها حديد أمام أحد تصميماتها المميزة (غيتي)

وتعد "زها حديد" إلى حد كبير أهم وأفضل مهندسة معمارية في العالم، واختارتها مجلة "تايم" عام 2010 من بين الشخصيات المئة الأكثر نفوذا في العالم، وكانت تهتم بالعلاقات بين الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية والجيولوجيا، وأدخلتها في ممارسة مهنتها مع تكنولوجيا خلاقة، وترجمت في أغلب الأحيان عبر أشكال هندسية غير متوقعة ودينامية.

ولـ"زها حديد" العديد من التصميمات العالمية، مثل منصة تزلج على الجليد في أنسبروك في النمسا، ودار الأوبرا في غوانغجو في الصين، وفي كارديف عاصمة ويلز، وكذلك المتحف الوطني لفنون القرن الـ21 في روما (ماكسي) وهو المشروع الذي وصفته "زها" في مقابلة سابقة مع قناة الـ"سي إن إن" بأنه الأقرب إلى قلبها.

كما صممت مركز لندن للرياضات المائية والذي خُصص للألعاب الأولمبية في لندن سنة 2012، وملعب الوكرة في قطر المخصص لاستضافة كأس العالم عام 2022، وكان يفترض أن تشرف على بناء الملعب الأولمبي للألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو عام 2020.

وصممت "زها" أيضاً مركز حيدر علييف في باكو بأذربيجان، ومجمع في منطقة هاي لاين بمانهاتن، ومركز "Dongdaemun Design Plaza" الثقافي في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، واليخت العملاق لصالح شركة "Blohm+Voss"، ومجمع "Galaxy Soho" للأعمال والترفيه في العاصمة الصينية بكين.

كما صممت مبنى مركز "Sleuk Rith" التذكاري بكمبيوديا، والذي يحوي أكبر مجموعة أرشيفية في جنوب شرق آسيا والمرتبطة بضحايا المجازر، ومعرض "Serepentine Sackler" للفنون في لندن، ومركز إطفاء "Vitra" في ألمانيا، يعد هذا العمل أول تصميم لمبنى بأكمله ليشهد أرض الواقع على يدي المهندسة.

وصممت "زها" ايضاً مركز "Phaeno" العلمي والفني في مدينة وولفزبورغ بألمانيا، والحاوية المتنقلة من أجل معرض "Mobile Art: CHANEL Contemporary Art Container" الفني بمدينة نيويورك الأمريكية.