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اليوغا تتسبب في هبوط طائرة أمريكية

1/4/2016

تمرين يوغا – أرشيف

قال متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أمس الخميس إن طائرة متجهة من هاواي إلى اليابان اضطرت للعودة والهبوط في هونولولو بعدما أصر راكب على أداء اليوغا في مطبخ الطائرة متحديا طاقم الرحلة.

ووجهت محكمة اتحادية الاتهام إلى هيونجتاي باي (72 عاما) بالتعرض لطاقم الطائرة، ما تسبب في الازعاج الذي حدث على متن الطائرة التابعة ليونايتد إيرلاينز في رحلتها 903 المتجهة إلى مطار ناريتا بطوكيو يوم السبت الماضي.

وبحسب إفادة مقدمة إلى محكمة اتحادية تجاهل "باي" تعليمات الطاقم وتوجه أثناء تقديم الوجبات إلى المطبخ في مؤخرة الطائرة "للتأمل وأداء اليوغا".

وعندما حاولت زوجته -التي كانت ترافقه في الرحلة- إقناعه بالجلوس في مقعده استشاط غضبا ودفعها وأخذ يصرخ.

وقال توم سايمون المتحدث باسم مكتب (إف.بي.آي) في هونولولو إن أفرادا من مشاة البحرية الأمريكية كانوا على متن الطائرة ساعدوا الطاقم في اقتياد "باي" إلى مقعده.

وقال جيه.تي. كيم محامي باي لرويترز إن موكله -وهو مزارع متقاعد كان عائدا إلى وطنه كوريا الجنوبية مرورا باليابان- لم يحصل على قسط من النوم بعد أول زيارة له إلى هاواي.

وأضاف المحامي قائلا "كان يحاول تهدئة نفسه. أعتقد أنه لهذا السبب كان يريد أداء اليوغا".

وأمر قاض اتحادي يوم الأربعاء بالإفراج عن "باي" بكفالة قيمتها 25 ألف دولار وطلب منه تسليم جواز سفره وعدم مغادرة الولاية. وإذا أدين باي فإنه يواجه عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

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