القسام:"تويتر" أغلق حساباتنا الرسمية

أحد حسابات القسام على تويتر أغلق في 2014

دانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إغلاق إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسابات رسمية لها باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت دائرة الإعلام في الكتائب، في بيان صحفي نشر مساء أمس الخميس "في الوقت الذي تفتح فيه شركة تويتر منبرها لشخصيات ومؤسسات إسرائيلية تعج بالعنصرية والتطرف والإرهاب، تُقدِمُ الشركة، وللمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوعين، على إغلاق حساباتنا الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية".

وأكدت القسام، أن رسالتها واضحة المعالم، تتمثل في "الحرية والخلاص من الاحتلال العنصري البغيض، وإيصال رسالة للعالم تميّز بين الضحية والجلاد".

ودعت القسام "تويتر" للالتزام بما تعلنه من مبادئ، وفي مقدمتها "منح الجميع القدرة على ابتكار الأفكار والمعلومات، ومشاركتها على الفور من دون قيود". مطالبة إياها بالتراجع عن قرارها وإعادة فتح الصفحات التي أغلقتها.

وتقول القسام إنها تملك على "تويتر" حسابات رسمية باللغتين العربية والإنجليزية، وأن تلك الحسابات أغلقت في أقل من أسبوعين، بعدما وصل عدد متابعيها لأكثر من 200 ألف، فيما وصلت انطباعات التغريدات إلى أكثر من 30 مليون منذ العام الماضي، بحسب البيان.