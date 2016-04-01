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السعودية: سنجمد إنتاج النفط إذا التزمت إيران بذلك

1/4/2016

ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان

قال ولي ولي عهد السعودية إن المملكة ستجمد مستوى إنتاجها من النفط إذا التزم كبار المنتجين وضمنهم إيران بذلك، بحسب مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرغ نشرت الجمعة.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان "إذا وافقت جميع الدول على تجميد الإنتاج، فنحن على استعداد لذلك" لكنه أوضح أنه "إذا قرر أحدهم زيادة الإنتاج، فلن نرفض أي فرصة" للقيام بذلك.

وتأتي تصريحات الأمير السعودي قبل اجتماع في الدوحة في 17 نيسان/أبريل للدول المنتجة للنفط من منظمة أوبك وغيرها في محاولة لتحقيق الاستقرار في الانتاج ودعم أسعار النفط الخام المتدنية بسب الوفرة في المعروض.

وانخفضت أسعار النفط الخام منذ حزيران/يونيو عام 2014، عندما كان سعر البرميل نحو مئة دولار.

وقالت إيران إنها "مستعدة للمشاركة" في الاجتماع، لكنها طلبت أن تكون معفية من قرار تجميد الإنتاج، في الوقت الذي تعود فيه مجددا إلى السوق العالمية بعد رفع العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي، وفقا لوزير الطاقة الروسي الكسندر نيفاك.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن إيران يجب أن تجمد إنتاجها "من دون أدنى شك".

وأوضح أنه "إذا قررت كل البلدان، بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ومنظمة أوبك والمنتجون الرئيسيون تجميد الإنتاج، فسنكون واحدا منهم".

وكانت السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا أعلنت في شباط/فبراير اتفاقا حول عدم زيادة الإنتاج، مشيرة إلى الإبقاء على مستويات كانون الثاني/يناير، لكن شكوكا بزرت حيال إمكانية الذهاب أبعد من ذلك.    

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