السعودية تعتزم تأسيس صندوق بتريليوني دولار لما بعد النفط

ولي ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إن المملكة تخطط لتأسيس صندوق ضخم بقيمة تريليوني دولار لفترة ما بعد النفط.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية على موقعها الإلكتروني عن ولي ولي العهد قوله إن السعودية تعتزم بيع حصص في شركة النفط "أرامكو" وتحويلها في نهاية المطاف إلى مجموعة صناعية.

وقال الأمير السعودي إن " المملكة ستتحول في غضون 20 عاما إلى اقتصاد أو دولة لا تعتمد بصورة أساسية على النفط".

وذكرت الوكالة أن الأمير السعودي "رسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط".

وقالت الوكالة إنها أجرت حوارا استغرق خمس ساعات مع الأمير السعودي الذي يشرف على وزارات من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.