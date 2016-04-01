إطلاق سراح جندي إسرائيلي قتل جريحا فلسطينيا

صورة تظهر جنديا إسرائيليا يطلق النار على فلسطيني – الجزيرة

قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية مساء أمس (الخميس) الإفراج عن جندي إسرائيلي أطلق النار على جريح فلسطيني الأسبوع المنصرم في بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فقتله.

وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي إن المحكمة العسكرية الإسرائيلية قررت، مساء الخميس، الإفراج عن الجندي ونقله إلى قاعدة عسكرية.

ونقلت القناة عن قاضي المحكمة قوله إن البيانات التي جمعت في الميدان ليست حاسمة، وبذلك قرر الإفراج عنه لاحتجازه في قاعدة عسكرية.

وذكرت الإذاعة أن النيابة العامة العسكرية نسبت شبهة القتل غير العمد للجندي الإسرائيلي، وهو ما يفيد بأن النيابة تراجعت عن شبهة القتل العمد.

وبموجب القانون الإسرائيلي فإن القتل غير العمد يعني القتل بنية، ولكن من دون سبق إصرار وترصد.

وقال المدعي العسكري – حسب الإذاعة – إن "شريط الفيديو يظهر الجندي وهو يسير باتجاه الفلسطيني ويصوب سلاحه نحوه، وهو يطلب من المتواجدين التنحي جانبا، ثم أطلق النار على رأسه دون إشارة إلى وجود خطر أو التصرف من منطلق الدفاع عن النفس".

وأضاف المدعي العسكري أن الجندي أجاب قائد السرية عن سبب قيامه بذلك قائلا "إن الفلسطيني كان على قيد الحياة ويجب أن يموت".

وقبيل المحكمة هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" والد الجندي الإسرائيلي مؤكدًا له ثقته في الجيش وهيئة الأركان، وأنها تقوم بفحص معطيات الحادثة "بشكل مهني" على حد زعمه.

وكان مركز "المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" وهو غير حكومي، وثّق بالصورة يوم الخميس الماضي، قتل جندي إسرائيلي للفلسطيني "عبد الفتاح الشريف" في مدينة الخليل، بعد أن كان الأخير مصابًا بجروح خطيرة على الأرض، دون أن تقدم طواقم الإسعاف الإسرائيلية الإسعافات له.

وقد أثار قرار الجيش الإسرائيلي توقيف الجندي وإخضاعه للتحقيق، جدلا في الشارع الإسرائيلي، ما بين مؤيد ومعارض.