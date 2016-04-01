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إسرائيل تعتقل 148 فلسطينيا بسبب فيسبوك

1/4/2016

إسرائيل تعتقل 148 فلسطينيا بسبب فيسبوك

أفاد تقرير فلسطيني نشر اليوم (الجمعة) أن إسرائيل اعتقلت 148 فلسطينيا منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي على خلفية "أنشطة" لهم على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وذكر التقرير الصادر عن نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عددا من هؤلاء المعتقلين صدرت بحقهم لوائح اتهام تتعلق "بالتحريض" وتم تحويل الجزء الآخر إلى الاعتقال الإداري.

وبحسب التقرير تركزت الاعتقالات بسبب مواقع التواصل الاجتماعي في القدس، وتوضح الإفادات أن مجرد إبراز التعاطف أو التضامن مع القتلى والأسرى الفلسطينيين أو نشر صورهم تعتبر تهمة قد تؤدي لاعتقال أي شخص.

وأشار التقرير إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية ما يسمى "وحدة سايبر العربية" في الشرطة الإسرائيلية لتعمل على ملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها موقع "فيسبوك".

وقال التقرير إن إسرائيل اعتقلت 647 فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر مارس /آذار الماضي من بينهم 128 طفلاً، و16 امرأة  وفتاة.

وأشار التقرير إلى صدور 192 أمر اعتقال إداري بينها 95 أمراً جديداً، ما يرفع عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريا في سجون إسرائيل إلى أكثر من 750 معتقلا.       

بينما ارتفع عدد المعتقلات الفلسطينيات إلى 68 بينهن 18 طفلة وقاصر، ووصل عدد القاصرين والأطفال في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 400 وعدد المرضى إلى 700 أسير.

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