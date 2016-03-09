197 شهيدا فلسطينيا و35 قتيلا إسرائيليا منذ بدء الانتفاضة

شهداء أمس الأربعة (قدس برس)

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، منذ اندلاع انتفاضة القدس مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى 197 شهيدًا، بمختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، آخرهم شهيدان ارتقيا قبل قليل في القدس.

وأوضحت دراسة إحصائية أعدها قسم الدراسات الميدانية في مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أن الساعات الـ48 الماضية تُعد هي الأكثر ارتقاء للشهداء منذ شهرين من تاريخ اندلاع الانتفاضة، وأشارت الدراسة إلى أن محافظة الخليل تصدرت قائمة المحافظات التي قدمت شهداء في هذه الانتفاضة حيث ارتقى منها 53 شهيداً.

وبلغ عدد الشهداء من الأطفال 42 شهيداً بنسبة 22%، كما أن معدل الإعدامات بكافة أنواعها ارتفع إلى 82% من إجمالي الشهداء الذين ارتقوا خلال انتفاضة القدس، وعن نسبة الشهداء الذين ارتقوا على الحواجز الإسرائيلية أشارت إحصائية إلى أن نسبة عمليات الإعدام بلغت نحو 73% من الشهداء.

وقالت الدراسة إنه بالرغم من تسليم العديد من الجثامين التي كانت إسرائيل تحتجزهم إلا أنه يتبقي 9 جثامين لشهداء من انتفاضة القدس.

جنازة أحد شهداء الانتفاضة

واستشهد شابان فلسطينيان، صباح اليوم، قرب باب العامود وسط القدس المحتلة، بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار تجاه حافلة إسرائيلية وإصابة مستوطن بجروح خطيرة.

وبارتقاء الشابين فإن محصلة عدد الشهداء قد وصلت إلى 197 شهيداً، كما ارتقى 4 شهداء، أمس الثلاثاء، في عمليات طعن وإطلاق نار في مدن القدس ويافا وتل أبيت، إلى جانب إعدام مواطنة في البلدة القديمة بالقدس بحجة محاولة الطعن.

وأسفرت عمليات طعن وإطلاق النار أمس عن مقتل مستوطن واحد وإصابة 15 آخرين، بينهم شرطيان أصيبا بجروح ما بين الخطيرة والمتوسطة.

ووفقًا للمصادر الطبية الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال قتلت 17 مواطنة فلسطينية، خلال انتفاضة القدس، ويُضاف إلى شهداء انتفاضة القدس، 14 شهيدًا قضوا بعد انهيارات في "أنفاق المقاومة" على حدود قطاع غزة خلال الفترة ذاتها.

من جهة أخرى، ذكر موقع تلفزيوني إسرائيلي، أن عمليات الطعن وإطلاق النار تجاه الإسرائيليين أسفرت عن مقتل 35 إسرائيلياً، وطالب مندوب اسرائيل الدائم لدى الامم المتحدة، داني دانون، مجلس الأمن الدولي بشجب ما أسماه "الاعتداءات الإرهابية" التي ينفذها فلسطينيون ضد الإسرائيليين.