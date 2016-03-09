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كوريا الشمالية تطور رؤوسا نووية لتركيبها على صواريخ باليستية

9/3/2016

قال التلفزيون الحكومي في كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون قال إن بلاده قامت بتكييف أو ضبط رؤوس نووية عادية حتى يمكن تركيبها على صواريخ باليستية وأمر بإدخال تحسينات على قوة ترسانتها النووية ودقتها. 

كما بث التلفزيون صورا ثابتة لكيم فيما يبدو أنه حظيرة طائرات كبيرة يتحدث لمساعديه وهو يقف أمام جسم دائري فضي اللون ، وقال التلفزيون إن كيم تفقد أيضا الرؤوس النووية المصممة للتفاعل النووي الحراري في إشارة إلى القنبلة الهيدروجينية التي زعمت البلاد أنها اختبرتها في يناير كانون الثاني.  

كان كيم دعا جيشه للاستعداد لشن هجمات وقائية ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في تصعيد لخطابه العدائي بعدما خضع لعقوبات جديدة من الأمم المتحدة 

وبدأت قوات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية واسعة النطاق هذا الأسبوع والتي تقول كوريا الشمالية إنها "تحركات حرب نووية" وهددت بالرد بشن هجوم شامل 

كانت تعليقات كيم التي صدرت اليوم الأربعاء أول ذكر مباشر لزعم كررته وسائل إعلام في السابق بأن البلاد صغرت بنجاح رأس نووي لتركيبه على صاروخ باليستي وهو أمر محل شك واسع.

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