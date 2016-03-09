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فنانون عراقيون يتحدون الإرهاب بمعرض في مقر وزارة الدفاع

9/3/2016

للتعبير عن دعمهم لمكافحة الإرهاب من خلال الفن، أقام فنانون عراقيون معرضا فنيا في مقر وزارة الدفاع العراقية، لتسليط الضوء على الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة الدموية التي تضرب البلاد منذ عقود. 

ضمت المعروضات التي قُدمت في المعرض لوحات فنية وقطع مجوهرات وأعمالا خشبية وأطباقا مُزينة برسوم ومنحوتات وأدوات زينة وما إلى ذلك، وحمل المعرض اسم (معرض لارسا الفني) ونُظم برعاية وزير الدفاع. 

وشهد العراق في السنوات الأخيرة زيادة في أعمال العنف. واجتاح تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد ثُلث البلاد في 2014 ويسيطر حاليا على أجزاء شاسعة في شمال وغرب العراق . 

 

وجعل الفنانون شعار أو موضوع معرضهم هذا مكافحة الإرهاب من خلال الفن وأقاموا المعرض في وزارة الدفاع لتسليط الضوء على شعارهم. 

وزار أفراد من الجيش العراقي المعرض الذي أتاح لزواره فرصة لشراء ما يعجبهم من معروضات. ويستمر المعرض يومين حيث من المقرر أن يُختتم يوم الخميس. 

ويأمل الفنانون العراقيون أن يسهم معرضهم في التشجيع على أن يكون مستقبل العراق أكثر إشراقا وسلاما بعد معاناة استمرت سنوات من القلاقل والاضطرابات. 

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