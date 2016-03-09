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شاهد: مذيعة للسيسي على التليفزيون المصري: "دا خطاب هتلر"

8/3/2016

هاجمت الإعلامية عزة الحناوي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "قناة القاهرة" إن كلام الرئيس عن بيع نفسه يشبه خطاب هتلر، قائلة إنه لم ينجز شيئا حتى الآن.

وقالت الحناوي على شاشة "القاهرة" التابعة للتليفزيون الرسمي للدولة في حلقة الأحد الماضي، إن المسؤولين في مصر لا يشتغلون ولا يهتمون بأعمالهم وعلى رأس رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي، في حين أن الشعب يقوم بما عليه.

وأضافت الحناوي أنه في السجون المصرية يتم منع الدواء والغذاء عن المعتقلين بما يخالف أبسط حقوق الإنسان.

وأصدر عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قرارا بتشكيل لجنة لتقديم تقرير عن الحلقة والتوصيات التي تراها اللجنة بالنسبة للحالة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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