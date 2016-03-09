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شاهد: لاجئان سوريان يدشنان مبادرة لمساعدة الألمان مجانا

8/3/2016

أعلن لاجئان سوريان عن مبادرة للمساعدة المجانية في تعلم الفيزياء والرياضيات وطلاء الجدران وغيرها من الأعمال  لسكان العاصمة الألمانية (برلين),

وقال اللاجئ السوري صاحب مبادرة برلين سمير الحجار إن نظرة المجتمع الألماني تغيرت تجاه اللاجئين بعد المبادرة التي لاقت قبولا واسعا  داخل البلاد .

وأضاف الحجار خلال مشاركته في برنامج هاشتاج على شاشة الجزيرة مباشر أنهم واجهوا العديد من الصعوبات أثناء المبادرة مثل تعلم اللغة الألمانية وطريقة التعامل مع الشعب الألماني في بداية الأمر.

وأشار الحجار إلى أن فكرة المبادرة جاءت منذ أسبوعين، لافتا إلى أن تخصصهم  الدراسي ( الهندسة) ساعدهم في نجاح المبادرة على أرض الواقع.

وقال نافع الكردي المشارك الثاني في المبادرة إنهم عندما وضعوا إعلان المبادرة على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك) حصل على عشرة ألاف لايك و400 طلب مساعدة . 

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