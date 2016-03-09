شاهد: سحر جديد لمؤلفة هاري بوتر

أعلن الناشر الإلكتروني لسلسلة هاري بوتر الشهيرة للكاتبة جيه.كيه.رولينج عن مفاجأة جديدة تتمثل في سلسلة من 4 نصوص عن السحر تحمل عنوان "تاريخ السحر في أمريكا الشمالية".

وتنشر النصوص يوميا منذ أمس الثلاثاء وحتى الجمعة في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش وتهدف للتمهيد للفيلم المرتقب بشدة والقائم على سلسلة هاري بوتر ويحمل اسم (فانتاستيك بيستس آند وير تو فايند ذيم) أو "الكائنات السحرية وأماكن وجودها" ومن المقرر أن يعرض في نوفمبر المقبل.

وقال موقع بوترمور، الناشر الإلكتروني للسلسلة، إن نص الثلاثاء يحمل عنوان "القرن الرابع عشر-القرن السابع عشر" ويصحب القراء "في جولة عبر القرون للكشف عن بدايات مجتمع السحر في أمريكا الشمالية وكيف استخدم السحرة السحر دون العصا السحرية".

أما نص اليوم الأربعاء فيلقي الضوء على "الأخطار التي واجهها السحرة في العالم الجديد" في حين يكشف نص يوم الخميس "لماذا اتخذ مركز السحر الأمريكي خطوات لإخفاء المجتمع السحري السفلي".

وسينقل نص يوم الجمعة القراء إلى "العشرينيات الصاخبة" التي تبدأ فيها أحداث الفيلم المرتقب وهو من بطولة نجم الأوسكار إيدي ريدمين.

وقال الموقع لعشاق رولينج "هذه القصص ستعطيكم فكرة عن كيفية تطور السحر في هذه القارة على مر الأعوام والأسماء والأحداث التي ترسي الأساس لإطلاق فيلم "فانتاستيك بيستس آند وير تو فايند ذيم".

وقالت شركة وارنر برزارز إن ريدمين يلعب في الفيلم شخصية نيوت سكاماندر خبير الكائنات السحرية "الذي يتوقف في نيويورك بعد رحلاته بحثا عن الكائنات السحرية وتوثيقها".

وقصة الفيلم تجري أحداثها في عام 1926 أي قبل عقود من بدء أحداث سلسلة هاري بوتر الشهيرة ومغامرات بوتر في مدرسة هوجوارتس للسحر.

والفيلم القائم على سلسلة كتب هاري بوتر هو أول سيناريو سينمائي تكتبه رولينج.