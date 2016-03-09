شاهد: بنفيكا يتأهل لدور الثمانية بالشامبيونزليغ

سجل نيكولاس جايتان واندرسون تاليسكا هدفين في آخر خمس دقائق ليمنحا بنفيكا فوزا مثيرا 2-1 على مضيفه زينيت سان بطرسبرج اليوم الأربعاء ليصعد إلى دور الثمانية في دوري أبطال أروبا لكرة القدم.

ودخل بنفيكا مباراة اليوم وهو يتفوق 1-صفر منذ مواجهة ذهاب دورالـ 16 لكنه اضطر لإجراء تغييرات على خط الدفاع ليتأخر في الدقيقة 69 بهدف زينيت الذي سجله البرازيلي هالك.

وبينما كان زينيت يضغط لتسجيل الهدف الثاني خطف بنفيكا التعادل في الدقيقة 85 بعدما تابع جايتان بالرأس تسديدة زميله راؤول خيمنيز بعيدة المدى التي حاول الحارس التصدي لها ليضعها بيده في العارضة.

وسجل البديل اندرسون تاليسكا الهدف الثاني مع اللمسة الأخيرة للمباراة ليبقى زينيت يبحث عن مكان لأول مرة في دور الثمانية.

وبلغ بنفيكا – بطل أوروبا مرتين – دور الثمانية لأول مرة منذ 2012.