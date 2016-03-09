شاهد: إردوغان يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ، إنه يجب على روسيا الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا ، كما طالب موسكو بعدم دعم المسلحين في أوكرانيا .

وخلال مؤتمر صحفي ونظيره الأوكراني في العاصمة التركية أنقرة تساءل الرئيس التركي إنه إذا كان النظام السوري هو من طالب بالتدخل الروسي في سوريا ، فمن الذي طالب بالتدخل الروسي في أوكرانيا .

وأشار إردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وأوكرانيا، يبلغ نحو 20 مليار دولار وطالب بزيادة قيمة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وذلك بالنظر إلى حجم الشعبين الذي يتجاوز أكثر من 120 مليون شخص، كما طالب بضرورة تفعيل الاتفاقيات المشتركة، وأشار إلى أن أنه من المهم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة.

وقال إردوغان إنه تم تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات التجارة والصناعة والإعلام والصناعات العسكرية بين الجانبين كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الصحة والسياحة.

من جانبه وجه الرئيس الأوكراني الشكر إلى الرئيس التركي والحكومة والشعب التركي على حسن الضيافة والاهتمام بالعلاقات المشتركة بين البلدين، وأشار إلى أن تركيا كانت داعمة لأوكرانيا في صراعها مع الجانب الروسي.

وحول الغزو الروسي لمناطق من القرم قال الرئيس الأوكراني إن أوكرانيا ترفض الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم وأشار إلى أن روسيا لن تستطيع تغيير ديموغرافية القرم، وناشد المؤسسات الدولية باتخاذ ما يلزم من قرارات خلال الاجتماعات المرتقبة في كل من جنيف وبودابست.