شاهد: أمطار غزيرة تُحَول طرق دبي إلى أنهار

هطلت أمطار غزيرة واجتاحت عواصف رعدية مُدنا في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء (9 مارس آذار).

وغمرت المياه الطرق السريعة مما أضر بقائدي المركبات وتسبب في تعطيل حركة السير (المرور) في دبي وأبو ظبي.

وتأخرت رحلات جوية في مطار دبي الدولي بينما عُلقت الرحلات الجوية لفترة قصيرة في أبو ظبي وسط تهديد عواصف شديدة وأمطار غزيرة لسلامة الطيران.

وصدرت أوامر بإغلاق المدارس في دبي وأبو ظبي يوم الخميس (10 مارس آذار) مع توقع هطول مزيد من الأمطار أثناء الليل.

وذكر الموقع الرسمي لمطارات دبي على الإنترنت أنه عادة ما تهطل أمطار بسيطة على الإمارات سنويا لكن لا يمكن التنبؤ بالأمطار في شهر مارس آذار.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل يتوقع أن يستمر مساء الخميس تأثر الدولة بحالة عدم الاستقرار الجوي حيث تزداد كميات السحب تتخللها بعض السحب الركامية والرعدية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول بالقرب من المرتفعات على شرق وشمال الدولة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا مع وجود السحب الرعدية.

كما شهدت مناطق عدة في المملكة العربية السعودية أمطارا كثيفة، وقال مركز الأرصاد وحماية البيئة السعودي إن الضباب والعوالق الترابية سوف تعيق الرؤية الأفقية، لا سيما في مناطق عسير والطائف ومحيطها، والرياض والمدينة المنورة.

وأشار مركز الأرصاد إلى سيطرة السحب والأمطار الرعدية في منطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وفي قطر واصلت الأمطار هطولها منذ الصباح الباكر، وتحولت إلى أمطار رعدية، حيث ملأت الغيوم سماء الدوحة مع سماع أصوات الرعد، الأمر الذي دفع بعض المدارس إلى منح الطلاب إجازة.