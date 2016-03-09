شاهد: أرسنال يسحق هال سيتي برباعية بكأس الاتحاد الإنجليزي

قاد الفرنسي أوليفييه جيرو وثيو والكوت فريقهما أرسنال للعبور إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من خلال الفوز على ملعب مضيفه هال سيتي 4/صفر أمس الثلاثاء في مباراة الإعادة لدور الستة عشر للبطولة.

وتعادل الفريقان سلبيا في 20 فبراير/شباط الماضي ليلتقيا مجددا في مباراة إعادة حسمها أرسنال حامل اللقب لصالحه بواقع هدف في الشوط الأول وثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليتأهل إلى دور الثمانية ويواجه ضيفه واتفورد يوم الأحد.

وسجل الفرنسي جيرو الهدفين الأول والثاني لأرسنال ثم أحرز والكوت الهدفين الثالث والرابع.

وتقدم جيرو بهدف لأرسنال قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول إثر خطأ فادح من ديفيد ميلر مدافع هال سيتي الذي مرر الكرة بطريق الخطأ إلى المهاجم الفرنسي داخل منطقة الجزاء ولم يجد جيرو أي صعوبة في هز الشباك.

وأضاف جيرو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 71 إثر تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق ثيو والكوت، أخطأ هاري ماغوير مدافع هال سيتي في التعامل معها ليسدد جيرو الكرة دون عناء في الشباك.

وتكفل والكوت بتسجيل الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 77 بعد مجهود جيد من زميله جويل كامبل.

وعاد والكوت وسجل الهدف الثاني له والرابع لأرسنال مستغلا تمريرة اليكس ايوبي التي وصلت له في مواجهة المرمى تماما ودون أي رقابة.

وواصل أرسنال بذلك تفوقه على هال سيتي المنافس بدوري الدرجة الأولى وذلك بعدما فاز عليه أيضا في نهائي البطولة موسم 2014/2013 بنتيجة 3-2 ثم أطاح به من الدور الثالث في نسخة الموسم الماضي.

ويتطلع أرسنال للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي خاصة وأن الفريق يعاني بعض الشيء في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل المركز الثالث بفارق ثماني نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر. كما اقترب الفريق من الخروج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوربا بعد هزيمته على ملعبه في مباراة الذهاب أمام برشلونة الإسباني بهدفين نظيفين.

