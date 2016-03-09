دي ميستورا: مباحثات جنيف ستركز على الانتخابات والحكومة

قال ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إن مباحثات جنيف بين النظام السوري والمعارضة التي ستبدأ يوم الاثنين ستركز على إجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة في سوريا.

وأضاف دي ميستورا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع منسق الأمم المتحدة لجهود الإغاثة يان إيغلاند، أن اتفاق وقف الأعمال القتالية -من وجهة نظر الأمم المتحدة- هو لأجل غير مسمى وليس بالضرورة لأسبوعين

وأقر دي ميستورا بوقوع خروقات خلال الأيام الماضية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، لكنه اعتبر أنه حقق تغييرا لحياة كثير من السوريين. وأكد أن وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي يقومان بجهود إيجابية في الأزمة السورية.

من جانبه، قال يان إيغلاند، منسق الأمم المتحدة لجهود الإغاثة، إن الأمم المتحدة تخطط لإيصال المساعدات في سوريا إلى المناطق التي تعذر الوصول إليها في وقت سابق.

وقال يعقوب الحلو، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بسوريا، إن الحصار الذي يفرضه تنظيم الدولة يحول دون توصيل المساعدات الإنسانية إلى دير الزور.